Москва, , 17:39 — REGNUM На Украине не предусмотрены амнистии для пленных, которых готовятся обменять с ДНР и ЛНР. И именно это вызвало нежелание удерживаемых лиц идти на обмен по текущей процедуре. Об этом заявил политолог Константин Кнырик в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Я вчера разговаривал с человеком, который потенциально может быть в списках обмениваемых лиц. Он осужден на восемь лет за преступление: препятствие деятельности вооружённым силам Украины. Это препятствие заключалось в том, что он вывел 50 человек на митинг против мобилизации. Его осудили на восемь лет», — заявил Кнырик.«Ему приходит сотрудник СБУ и говорит: подпиши бумагу. Но имей в виду, что когда мы тебя отпустим, мы тебя через три дня объявим в розыск, потому что ни амнистии, ни снятия обвинений, ни оправданий — ничего не будет. И человек говорит, что не пойдёт на обмен, потому что не преступник и никаких преступлений не совершал. Просто хочет добиться справедливости», — пояснил он.Таким образом, Украина сознательно создаёт юридические препоны для обмена военнопленными, заключил политолог.

Ранее «КоммерсантЪ» сообщил о том, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ДНР и ЛНР в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались не контролируемые Киевом территории Донбасса. 18 декабря стало известно, что контактная группа по Донбассу не смогла прийти к согласию в вопросе обмена удерживаемыми лицами. Теперь назначена видеоконференция контактной группы на 23 декабря.