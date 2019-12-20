Москва, , 17:35 — REGNUM В украинских СМИ активно обсуждают тему того, что пленные не хотят возвращаться в ДНР и ЛНР. Об этом заявил политолог Константин Кнырик в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«В СМИ раскручивают сейчас тему, что обмен пленными задерживается из-за нежелания части задержанных лиц возвращаться в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей). То есть украинская сторона ведёт информационную подготовку к срыву. К срыву обмена», — заявил Кнырик.

«Это не официальная позиция, но она тиражируется всеми — и провластными, и оппозиционными», — подчеркнул он.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о том, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ДНР и ЛНР в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались не контролируемые Киевом территории Донбасса. 18 декабря стало известно, что контактная группа по Донбассу не смогла прийти к согласию в вопросе обмена удерживаемыми лицами. Теперь назначена видеоконференция контактной группы на 23 декабря.