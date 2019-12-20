Москва, , 17:26 — REGNUM Политики Украины решили отреагировать на Большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, чтобы укрепить собственные позиции, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 20 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что на Украине могут подвергнуть преследованиям телеканал, который вёл трансляцию этой пресс-конференции.

«В той стране политические силы находятся в конфликте друг с другом, и российский фактор играет там очень важную роль, — сказал Мигранян. — И поэтому каждый пытается использовать этот российский фактор для того, чтобы укрепить собственные позиции. Есть националисты, есть радикалы, есть самые разные силы. Путин не мог обойти проблемы Украины. И на Украине каждый политик решил отметиться».

В свою очередь, политолог Сергей Засорин констатировал, что трансляция пресс-конференции будет использована на Украине как повод «поднять новую волну антирусской пропаганды».

Напомним, как сообщалось ранее, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил провести проверку телеканала «Наш» из-за того, что он транслировал пресс-конференцию президента России.