Москва, 20 декабря 2019, 17:26 — REGNUM Политики Украины решили отреагировать на Большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, чтобы укрепить собственные позиции, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 20 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что на Украине могут подвергнуть преследованиям телеканал, который вёл трансляцию этой пресс-конференции.
В свою очередь, политолог Сергей Засорин констатировал, что трансляция пресс-конференции будет использована на Украине как повод «поднять новую волну антирусской пропаганды».
Напомним, как сообщалось ранее, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил провести проверку телеканала «Наш» из-за того, что он транслировал пресс-конференцию президента России.