Вашингтон, , 17:23 — REGNUM Исключение порта Вентспилса из санкционного списка США стало возможно благодаря решительным действиям правительства Латвии. Об этом, как передает портал LSM, сообщили в управлении по контролю за зарубежными активами при министерстве финансов США.

Напомним, на следующий день после введения санкций 9 декабря мэр Вентспилса оставил должность в Правление порта, а правительство страны переняло управление над этой организацией под свой контроль.

«Исключение порта Вентспилса из списка санкций демонстрирует нашу решительность совместно с партнёрами бороться с коррупцией», — сказал заместитель министра финансов США Джастин Музинич.

По его словам, в настоящий момент работа порта возобновлена в нормальном режиме и угрозы потери 4000 рабочих мест не существует.

Отмечается, что санкции в отношении Айвара Лемберга, Латвийской ассоциации транзитного бизнеса, Агентства развития Вентспилса и Ассоциация развития бизнеса остаются в силе.