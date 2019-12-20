Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с представителями таджикской диаспоры в России в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург.

Рахмон обратился к собравшимся согражданам с просьбой соблюдать законодательство Российской Федерации, не нарушать правил оформления пребывания на территории страны. «В связи с быстроизменяющейся ситуацией в мировом сообществе, наличием угроз безопасности страны», он отдельно призвал руководителей обществ и объединений таджикистанцев защищать соотечественников от пропаганды и влияния террористических организаций и движений.

Таджикский президент подчеркнул, что сотрудничество с Россией в части урегулирования процесса трудовой миграции — одна из наиболее важных тем переговоров Москвы и Душанбе. Он напомнил о подписании Соглашения об организованном привлечении трудовых мигрантов в Российскую Федерацию и отметил, что вопросы упрощения получения документов, необходимых для пребывания и работы таджикских граждан на территории РФ, Таджикистан и Россия обсуждают на каждой встрече сторон.

Читайте также: За счёт переводов мигрантов в Таджикистане живёт 62% населения страны