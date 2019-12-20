Москва, , 17:17 — REGNUM Республики Донбасса заинтересованы гораздо больше в обмене удерживаемых лиц, чем Киев. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Мы, заканчивая переговоры в среду в Минске, сказали, что двери открыты. Мы готовы договариваться и гораздо больше заинтересованы, чтобы наши ребята, которые сидят в издевательски украинских казематах, вернулись домой», — заявил Мирошник.

По его словам, Украина в течение 24 месяцев «не делала ничего, чтобы освободить своих людей».

«И заседание в Минске до 11 часов вечера мы пытались на коленке придумать формулу, как Украина возьмёт на себя обязательства очистить этих людей и декриминализировать? Следующая попытка будет в понедельник. Но это будет уже видеоконференция, которую обеспечивает ОБСЕ — об этом есть договорённость», — указал он.