Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 23 декабря, Совфед проведет завершающее осеннюю сессию заседание, сообщает ИА REGNUM.

Сенаторы зададут вопросы министру иностранных дел. В рамках «правительственного часа» выступит глава МИД России Сергей Лавров, он расскажет об актуальных проблемах внешней политики Российской Федерации.

Также парламентарии обсудят повышение размера МРОТ: в 2020 году на уровне 12 тыс. 130 рублей, что на 850 рублей или 7,5% выше нынешнего показателя.

В планах сенаторов — обсуждение возвращения «курилок» в транзитные зоны аэропортов. Предполагается, что это не будет обязанностью, а лишь правом.

Кроме того, Совфед рассмотрит закон об электронной очереди в детсады, штрафы за спекуляцию билетами на шоу и в театры, закон о виноделии и виноградарстве и ряд других.