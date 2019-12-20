Киев, , 17:12 — REGNUM Германия приветствует принципиальные договоренности по транзиту газа между Россией и Украиной.

Об этом заявил на брифинге 20 декабря глава МИД Германии Хайко Маас.

«Приветствуем это сближение, надеемся, что дальнейшие переговоры приведут к успешным результатам», — сказал глава дипломатии.

На другом брифинге пресс-секретарь Минэкономики и энергетики Германии Беате Барон заявила, что Берлин считает предварительные договоренности «первым большим шагом». Она выразила надежду, что предварительные договоренности удастся перевести в конкретное соглашение.

ИА REGNUM напоминает, что Россия и Украина заявили о достижении предварительных договоренностей по всему «пакету» актуальных газовых вопросов после переговоров в Берлине 19 декабря. Сегодня стороны продолжают дискуссию в Минске, многие источники сообщают, что соглашение может быть подписано сегодня же.