Москва, , 17:11 — REGNUM Украинская сторона не урегулировала порядок декриминализации удерживаемых лиц, которых планируется обменять. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Уже согласованы списки, уже есть принципиальные договорённости по числу и по формуле, это не является проблемой для обмена. Главное — украинская сторона продолжает находиться в состоянии, что если они передали человека представителям республик, то этот человек по сути по статусу беглый. Они его тут же объявят в розыск, они не отдадут ему документы, они снова объявят на весь мир, что они продолжают ловить убийц», — заявил Мирошник.

«При этом в свою сторону они получают полностью юридически очищенных людей», — подчеркнул он.

18 декабря стало известно, что контактная группа по Донбассу не смогла прийти к согласию в вопросе обмена удерживаемыми лицами. Теперь назначена видеоконференция контактной группы на 23 декабря.