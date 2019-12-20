Тбилиси, 20 декабря 2019, 17:07 — REGNUM Решение о лишении грузинского врача Важи Гаприндашвили свободы сроком на 1 год и 9 месяцев, которое сегодня, как передают грузинские СМИ, вынес Ленингорский районный суд в Цхинвали, в Тбилиси все без исключения политические силы однозначно приписали России.
Специальное заявление в связи с решением суда сделала Служба госбезопасности Грузии, которая всю ответственность за «незаконный арест и оставление в заключении» Важи Гаприндашвили возложила на «оккупантский режим».
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани осудил решение югоосетинского правосудия и заявил, что уже сам арест Важи Гаприндашвили с самого начала был умышленной провокацией «оккупантов».
Он заверил журналистов, что его ведомство задействовало все международные ресурсы, в том числе формат Женевских консультаций для решения вопроса освобождения грузинского врача, но отметил, что «мы имеем дело с оккупантской силой, для которой никакие международные нормы не существуют».
Оппозиция была более резка в оценках и вместе с «умыслами» России увидела за решением суда и «преступную бездеятельность» правительства Грузии.
Как заявила журналистам представитель «Европейской Грузии» Елена Хоштария, Важа Гаприндашвили фактически пожертвовал собой ради признания всем миром территориальной целостности Грузии. «А правительство Грузии в это время направляет свою энергию на преследования оппозиции и на оскорбления зарубежных партнеров, в том числе самого главного партнера — США, который только и может спасти Важу Гаприндашвили», — заявила «бывшая соратница» экс-президента Михаила Саакашвили.
Вопросы к нынешней власти относительно мер по освобождению врача имеются и у бывших соратников «Грузинской мечты», которые интересуются, достаточно ли настойчивыми были грузинские министры и политические лидеры в своих обращениях и требованиях к зарубежным партнерам и к главному «виновнику» ареста врача — России.
Напомним, что врач-травматолог Важа Гаприндашвили был задержан правоохранительными органами Южной Осетии 9 ноября по обвинению в незаконном пересечении границы, которую в Цхинвали называют «государственной», а в Тбилиси — «административной».