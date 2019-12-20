Тбилиси, , 17:07 — REGNUM Решение о лишении грузинского врача Важи Гаприндашвили свободы сроком на 1 год и 9 месяцев, которое сегодня, как передают грузинские СМИ, вынес Ленингорский районный суд в Цхинвали, в Тбилиси все без исключения политические силы однозначно приписали России.

Специальное заявление в связи с решением суда сделала Служба госбезопасности Грузии, которая всю ответственность за «незаконный арест и оставление в заключении» Важи Гаприндашвили возложила на «оккупантский режим».

«Данное решение еще раз подтверждает нарушения прав человека в оккупированном регионе и тяжелую ситуацию на месте с точки зрения безопасности», — говорится в заявлении. СГБ обещает продолжить все усилия и работу с международными организациями и западными партнерами по освобождению Важи Гаприндашвили.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани осудил решение югоосетинского правосудия и заявил, что уже сам арест Важи Гаприндашвили с самого начала был умышленной провокацией «оккупантов».

Он заверил журналистов, что его ведомство задействовало все международные ресурсы, в том числе формат Женевских консультаций для решения вопроса освобождения грузинского врача, но отметил, что «мы имеем дело с оккупантской силой, для которой никакие международные нормы не существуют».

«Политическим садизмом со стороны Кремля» и «целенаправленной провокацией против грузинского государства» назвал решение Ленингорского суда председатель комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили.

«Кремль видит, что эта тема очень болезненно воспринимается нашей страной, нашим обществом, поэтому идет на деструкцию. Все это получит жесткую оценку со стороны мирового сообщества», — заявил журналистам Сесиашвили и пообещал со своей стороны продолжить усилия, чтобы добиться освобождения врача.

Оппозиция была более резка в оценках и вместе с «умыслами» России увидела за решением суда и «преступную бездеятельность» правительства Грузии.

Как заявила журналистам представитель «Европейской Грузии» Елена Хоштария, Важа Гаприндашвили фактически пожертвовал собой ради признания всем миром территориальной целостности Грузии. «А правительство Грузии в это время направляет свою энергию на преследования оппозиции и на оскорбления зарубежных партнеров, в том числе самого главного партнера — США, который только и может спасти Важу Гаприндашвили», — заявила «бывшая соратница» экс-президента Михаила Саакашвили.

Вопросы к нынешней власти относительно мер по освобождению врача имеются и у бывших соратников «Грузинской мечты», которые интересуются, достаточно ли настойчивыми были грузинские министры и политические лидеры в своих обращениях и требованиях к зарубежным партнерам и к главному «виновнику» ареста врача — России.

Напомним, что врач-травматолог Важа Гаприндашвили был задержан правоохранительными органами Южной Осетии 9 ноября по обвинению в незаконном пересечении границы, которую в Цхинвали называют «государственной», а в Тбилиси — «административной».