Екатеринбург, , 17:07 — REGNUM Слова президента России Владимира Путина о строительстве в Екатеринбурге метро вселили в жителей города надежду на то, что вопрос будет решён. Их активно обсуждают представители общественности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, на прошедшей 19 декабря большой пресс-конференции одна из свердловских журналисток заявила главе государства, что горожане очень нуждаются в метро, и попросила помощи. Отметим, что без поддержки из федерального бюджета вторую линию метрополитена не построить. Власти Свердловской области неоднократно обращались за федеральной поддержкой, но её пока нет. При этом Владимир Путин понимает, что без этого ничего не получится. «Поэтому реализация подобных проектов, конечно, должна осуществляться вместе с федеральными властями и при федеральной поддержке», — сказал президент.

Он также добавил, что ранее были планы развития метро в Красноярске, но там это бросили и заморозили.

«Как первый шаг, нужно там это сделать, но не сомневаюсь, что такой вид транспорта будет очень актуальным и востребованным в Екатеринбурге. Нужно просто с властями как следует на этот счёт поработать, с региональными властями. Поработаем обязательно», — сказал Владимир Путин.

Бывший глава свердловского метростроя Юрий Дозорец отреагировал на эти слова оптимистично. По его словам, надежда вспыхнула с новой силой. Он отметил, что нигде в мире метрополитены не строят лишь за счёт местных средств. Всегда участвует центр, меняется лишь соотношение: где-то он даёт 100% всех средств, где-то — 50%, а местами и 20%.

Сейчас, после большого перерыва, в Екатеринбурге предстоит определиться с технологией строительства, а также с покупкой нового оборудования. Технологии за десятки лет сильно продвинулись. Основное время занимает прокладка перегонных тоннелей. В 1980-х годах это делали взрывном способом и в месяц проходили 30−40 метров. После покупки тоннелепроходческого комплекса ВИРТ стали ежемесячно преодолевать уже 120−150 метров, а нынешние технологии позволяют делать каждый месяц по 300−500 метров.

Также Юрий Дозорец предлагает определиться с тем, какую линию строить первоочерёдно. Или вначале «вторую», которая должна пролечь с ВИЗа на ЖБИ, или же третью — с Юго-Запада и Академического до Шарташа.

Глава экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин отметил на последнем в 2019 году заседании, что вопрос о продолжении строительства метро является для свердловчан чрезвычайно актуальным и по-настоящему судьбоносным. Он подчеркнул, что под этим вопросом проходят все избирательные кампании.

«Очень радостно, что мы заканчиваем год с таким оптимистичным настроем. Неслучайно президент Владимир Путин предложил нашей региональной власти активно заниматься вопросом строительства метро. Это хороший пример для других регионов Уральского федерального округа, Сибири и Зауралья того, что активная позиция в решении актуальных вопросов, которую занимают власти и глава региона, дает свои плоды», — сказал политолог.