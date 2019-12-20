Тбилиси, , 17:03 — REGNUM Предложение решения спорного вопроса о порядке выборов парламента 2020 года, поступившее от правящей партии «Грузинская мечта», грузинская оппозиция отвергает и продолжит акции протеста. Об этом заявил журналистам один из лидеров и идеологов ответвления партии экс-президента Саакашвили «Национальное движение» — «Европейской Грузии» Гига Бокерия.

По его оценке, нынешняя власть Грузии находится в тяжелом, критическом положении и делает какие-то маневры, которые всерьез рассматривать и не стоит.

«Правил игры это (предложение правящей партии) существенно не меняет, потому что пропорциональная система узловым вопросом не является. Кроме того, выяснилось, что ресурс для принятия конституционных изменений у них все-таки есть, а если есть, так примем же классическую германскую модель», — заявил Бокерия.

По его словам, никакого доверия у оппозиции и народа к нынешней власти нет, на реальные шаги по выполнению требований оппозиции власть не идет, поэтому протест будет продолжен.

«Протест продолжится внутри страны, а за ее пределами продолжится и углубится изоляция (нынешнего правительства). В каждой конкретной обстановке будут выбраны мирные и острые формы протеста. Мы и ресурсы будем беречь, и терпение у нас есть, и нет никаких шансов, что они (правительство) этот протест выдержат», — заверил журналистов Бокерия.

Напомним, что сегодня председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе выступил с предложением увеличения в составе парламента числа депутатов, избираемых по пропорциональной системе с 77 до 100 за счет сокращения числа мажоритариев с 73 до 50. Для этого понадобится внесение новых изменений в Конституцию. Спикер выразил надежду, что оппозиция отнесется к этому предложению по-государственному и правящей партии удастся достичь с ней консенсуса. Оппозиция же требует либо полного перехода на пропорциональные выборы парламента, либо введения в Грузии так называемой «германской модели».

Как известно, идею проведения выборов 2020 года по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером озвучил председатель правящей партии Бидзина Иванишвили на фоне акций протеста, спровоцированных оппозицией по поводу визита в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова.

Парламентское большинство разработало соответствующий проект поправок в Конституцию, но утвердить его парламенту не удалось из-за протеста мажоритарных депутатов, которые позднее предложили правительству полностью отказаться от пропорциональных выборов и перейти на мажоритарную систему. Это вызвало в стране новую волну протеста оппозиции, которая периодически проводила свои акции с применением крайних форм протеста в виде перекрывания дорог и блокировки зданий парламента и других госучреждений. Вмешавшиеся в протекающие в стране процессы иностранные дипломаты предложили властям и оппозиции перейти от протестных заявлений к формату диалога.