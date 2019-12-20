Рига, , 17:02 — REGNUM Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Латвии Евгений Лукьянов в интервью порталу Press. lv охарактеризовал местное русское население как заложников политических игр правящих политиков Латвии, ориентированных исключительно на латышский электорат.

По его словам, в стране делается все, чтобы создать детям из русскоязычных семей трудности в получении образования. Он добавил, что им целенаправленно навязывается обучение на неродном языке. При этом власти Латвии игнорируют мнение жителей страны, отметил Лукьянов.

По мнению посла, Латвия давно и сознательно проводит политику разделения людей и строит моноэтническое национальное государство, которое силой насаждает «латышскость во всех сферах жизни». Эту политику нельзя назвать адекватной, она способствует нарастанию в Латвии межнациональной напряжённости, отметил он.