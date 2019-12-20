Москва, , 17:01 — REGNUM Контактная работа по ситуации в Донбассе работает вхолостую, так как Украина вообще ничего не предпринимает для проработки вопроса о передаче пленных. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Я после заседания контактной группы услышал такой поток манипуляций со стороны Украины — просто огромное количество, которых они пытались навесить ярлыки. Эти не хотят, эти не хотят, ДНР не хочет, ЛНР не хочет. А на самом деле всё очень просто: украинская сторона приехала в Минск неготовая. Не выполнив домашнее задание», — заявил Мирошник.

«Украинской стороне ещё в июне этого года был поставлен вопрос: как будет произведена процессуальная очистка? Как человек, который будет передан республикам, будет очищен, по ним будут закрыты уголовные дела, возвращены ему документы? Как будет декриминализирован? И ничего этого украинская сторона не сделала», — подчеркнул он.

18 декабря стало известно, что контактная группа по Донбассу не смогла прийти к согласию в вопросе обмена удерживаемыми лицами. Теперь назначена видеоконференция контактной группы на 23 декабря.