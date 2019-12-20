Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM Прошедшая сегодня, 20 декабря 2019 года, встреча лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по вопросам углубления Союзной интеграции между двумя странами еще на один шаг приблизила наши государства к реализации народных чаяний о Союзном государстве. Так прокомментировал итоги встречи лидеров двух страна в Санкт-Петербурге шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

«По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, несогласованными из 31 остались только три карты — по газу, нефти и налогам. То есть, сегодня были достигнуты договоренности еще по пяти важным картам, по которым лидерами России и Белоруссии были даны поручения 7 декабря в Сочи.

Да, оставшиеся карты самые сложные. Поэтому работа по ним хоть и со скрипом, но идет. И она будет доведена до конца. Ибо без них не заработают и остальные 28 дорожных карт. Поэтому мы имеем все основания говорить о том, что сегодняшние переговоры были результативными и имели положительный эффект. Путин и Лукашенко сделали еще один важный шаг к Союзному государству», — подчеркнул Юрий Баранчик.

«Позиция России здесь проста, - отметил эксперт, — хватит тянуть кота за хвост. Все, что Россия могла сделать для союзника, за предыдущие двадцать лет она сделала. И по нефти, и по газу, и по другим вопросам. Не говоря уже о ядерном зонтике над головой. Теперь и официальный Минск должен что-то положить на алтарь Отечества ради общего дела, ради общей истории».