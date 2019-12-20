Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM Власти Ленинградской области перед Днем Победы в 2020 году перечислят ветеранам, труженикам тыла и блокадникам Ленинградской области единовременную выплату из областного бюджета. Об этом сообщает 20 декабря пресс-служба областного правительства.

Постановление о дополнительных мерах подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Согласно документу, ветераны, блокадники, труженики тыла в честь 75-й годовщины Победы получат по 7 тысяч рублей. Также предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 4 тысяч рублей вдовам ветеранов и 3 тысячи рублей — «детям войны».

«Принято официальное решение о нашей, областной выплате ветеранам. Тем самым дан официальный старт мероприятиям, приуроченным к 75-летию Победы. Призываю всех ленинградцев уделять особое внимание участникам великих событий, заботиться о наших ветеранах, проявлять чуткость и душевное тепло. В особенности рассчитываю на нашу молодежь», — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Добавим, в настоящее время меры соцподдержки в Ленинградской области получают 15,8 тысячи ветеранов, в том числе 941 участник боевых действий, 4,3 тысячи блокадников, 5,3 тысячи тружеников тыла.