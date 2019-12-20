20 декабря 2019 | Время чтения 7 мин

Ариф Асалыоглу, , 16:48 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

На календаре было 17 декабря 2013 года, когда началась самая крупная и самая масштабная антикоррупционная операции за всю историю Турции. На самом деле расследование началось еще 13 сентября 2012 года с доклада Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK). Утверждалось, что группировка во главе с 29-летним уроженцем Ирана Резой Заррабом по поддельным документам отмывала в Турции иранские деньги (которые не могли вывести по причине наложенного эмбарго), и затем выводила их из страны. Например, из Дубая, где не растет пшеница, по поддельным документам импортировались тысячи тонн пшеницы. Проблема заключалась в том, что из-за системы, созданной для кражи иранских денег, Турция теряла миллионы долларов. Комиссия, которая при нормальных условиях должна была взиматься за банковские операции по настоящим документам, оседала в карманах трех-пяти политиков. Связь Зарраба с частными банками того времени и некоторыми государственными банками стала поводом для слежки финансовой полиции.

17 декабря, бесспорно, состоялось самое крупное коррупционное расследование за всю историю Турецкой Республики. Благодаря судебным решениям каждый эпизод взяток и коррупции был зафиксирован на видео, каждый этап расследования был подкреплен документами. Однако пойманное с поличным правительство вместо оправдания перед судом сравняло с землей право, заявив, что это было «переворотом». Правящая Партия справедливости и развития (ПСР), упустив возможность «оправдаться» в Турции, не смогло помешать распространению по миру ответа за коррупцию и взяточничество. Каждое признание Зарраба, суд над которым проводился в США, становится кошмаром для власти, представители которой еще вчера называли Зарраба «успешным бизнесменом», а сегодня обрушили на него шквал критики.

Утром 17 декабря 2013 года по приказу прокуроров было задержано 89 человек, среди которых оказались Барыш Гюлер — сын тогдашнего министра внутренних дел Муаммера Гюлера, Салих Каан Чаглаян — сын министра экономики Зафера Чаглаяна, Абдуллах Огуз Байрактар — сын министра окружающей среды и градоустройства Эрдогана Байрактара, генеральный директор «Халкбанка» Сулейман Аслан, бизнесмены Али Агаоглу, Реза Зарраб, глава администрации района Фатих (Стамбул) Мустафа Демир. Они обвинялись во «взяточничестве, злоупотреблении служебным положением, мошенничестве при проведении тендеров». Под арест пошли 29 человек. В ответ на это правительство 18 декабря инициировало увольнения в управлении безопасности Стамбула. С занимаемых должностей были уволены пять начальников подразделений управления, принимавших участие в операции. 19 декабря в отставку был отправлен начальник Управления безопасности Стамбула Хюсейин Чапкын.

17 декабря в социальных сетях распространилась запись телефонного разговора, оказавшая эффект разорвавшейся бомбы. В нем на тот момент премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган требовал от своего сына Биляля вынести из дома все деньги. На что Биляль ответил, что несмотря на то, что усилиями всей семьи в течение 36 часов по разным адресам были распределены средства, в доме все еще осталось около 30 миллионов евро. Спустя несколько дней Байрактар, отставки которого требовал Эрдоган, признался телеканалу NTV, что ответственным за все был Эрдоган, и что именно ему следовало бы уйти. 25 декабря 2013 года прокурор Муаммер Аккаш в рамках расследования в отношении 96 человек, среди которых был и Биляль Эрдоган, обвиняемых в «создании и управлении группировкой в целях осуществления преступной деятельности, мошенничестве на тендерах и взяточничестве», подготовил список из 41 человека, подлежащих задержанию, также было вынесено решение суда о конфискации имущества у некоторых бизнесменов. На имя Биляля была направлена повестка с требованием явиться для дачи показаний в качестве подозреваемого.

Однако после непосредственного вмешательства Эрдогана вновь назначенные сотрудники управления безопасности не выполнили требований прокурора, а Аккаш был поспешно отстранен от занимаемой должности. После перестановки кадров в управлении безопасности Стамбула 6 января 2014 года в полночь была проведена масштабная смена кадров в управлении безопасности Анкары. 350 служащих полиции были направлены на службу в другие города. 8 января были отправлены в отставку один заместитель начальника управления безопасности и начальники управлений безопасности в 15 городах. А в 24 городах были назначены новые начальники управления безопасности. 22 января в управлении безопасности Анкары были изменены места службы для 470 начальников отделений, заместителей начальников и служащих полиции. Таким образом, в течение короткого периода времени после проведения антикоррупционной операции 17 декабря 2013 года более 6 тысяч сотрудников управления безопасности были направлены на службу в другие регионы страны. Почти все сотрудники, задействованные в данном расследовании, были арестованы в рамках операций, начатых 22 июля 2014 года, и до сих пор содержатся в тюрьмах.

Сразу после этого Эрдоган инициировал проведение важных замен в структуре Высшего совета судей и прокуроров (HSYK). Для этого парламентом были приняты законы. Подчинявшийся отныне Эрдогану HSYK незамедлительно начал расследование в отношении задействованных в расследовании прокуроров и судей и назначил инспекторов. 19 прокуроров, среди которых был и главный республиканский прокурор Стамбула Туран Чолаккады, и один судья были направлены на службу в другие регионы. ПСР установила власть над судебной системой. На основании доклада, подготовленного новыми инспекторами Высшего совета судей и прокуроров, было возбуждено дело в отношении прокуроров Джеляля Кара и Муаммера Аккаша по обвинению в «злоупотреблении служебным положением», в отношении судьи Сулеймана Карачоля — по обвинению в «пренебрежении служебным положением». Было начато расследование в отношении прокуроров Зекерии Оз, Джемаля Кара, Мехмета Юзгеча и Муаммера Аккаша по обвинению в «членстве в террористической организации и попытки совершения переворота», было вынесено решение об их задержании с целью последующего заключения под стражу.

После операций с занимаемой должности был отстранен министр по делам ЕС Эгемен Багыш. А министр внутренних дел Муаммер Гюлер, министр экономики Зафер Чаглаян и министр по делам окружающей среды и градоустройства Эрдоган Байрактар сложили с себя полномочия. Отстранение уличенных в коррупции министров и в то же время увольнение служащих полиции и прокуроров, выявивших факты коррупции, стали самыми странными происшествиями в истории Турции. Очевидно то, что полицейские и прокуроры просто выполняли свои обязанности и за это понесли наказание. Эрдоган заявил, что начатое расследование было операцией, нацеленной на правительство и экономику. Правительство определило данные операции как политические операции «параллельной структуры», направленные на свержение правительства.

Назначенный на место уволенных прокуроров Экрем Айдынер — прокурор отдела по борьбе с терроризмом и организованных преступлений Главной прокуратуры Стамбула — в результате проведенного им расследования вынес решение о приостановлении судебного преследования в связи с тем, что «в ходе расследования не было собрано соответствующих доказательств, не был установлен состав преступления, и не было установлено никакой группировки». После этих событий правительство приняло множество противоречащих критериям ЕС законов, ограничивающих свободы. Если проанализировать дух этих законов, становится очевидно, что эти директивы направлены на защиту действий, совершенных в прошлом и планируемых к совершению в будущем кругом лиц, уличенных в коррупции. Любой, кто говорил о каком-либо аспекте коррупционной деятельности правительства, обвинялся в совершении переворота и сразу направлялся под арест. Была подготовлена почва для создания повсеместного страха.

Кроме того, Эрдоган, обвинивший ранее членов «Эргенекона» в совершении таких преступлений, как взрыв в издательском доме Зирве, а также нападении на Гранта Динка и на Государственный совет, и заявлявший ранее, что «я являюсь прокурором этих дел», заключил с ними соглашение и освободил их из тюрьмы в феврале 2014 года. Таким образом, Турция вступила в новый и еще более опасный период. Как отметил журналист Ахмет Алтан, был создан «альянс убийц и воров». Отныне ни один служащий полиции, ни один прокурор не имел ни малейшей возможности начать преследование или возбудить дело по какому-либо факту коррупции со стороны правительства либо членов ПСР. Да и кто мог осмелиться в то время, когда под арест направлялись все, кто опубликовывал хоть одно сообщение в Twitter? Более того, солдаты, полицейские, прокуроры и судьи, которые отвечали за защиту собственности нации, превратились в добровольных охранников этих огромных коррупционных деяний.

Вот краткие причины событий, полностью изменивших страну за последние 6 лет, и приведших Турцию к попытке переворота 15 июля 2016 года…