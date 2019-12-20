Рига, , 16:43 — REGNUM Убытки Европейского Союза от санкционной политики составили примерно 240 млрд долларов США, а потери России от искусственного прерывания хозяйственных связей составили 50 млрд долларов. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Латвии Евгений Лукьянов в интервью порталу Press.lv.

По его мнению, интенсивность санкций в ближайшей перспективе станет постепенно сходить на нет. Он напомнил, что даже с Латвией у РФ за 8 месяцев 2019 года товарооборот вырос почти на 4%.

Но власти РФ при выстраивании отношений с Латвией не могут не учитывать раздающиеся время от времени резкие высказывания представителей латвийской политической элиты, подчеркнул Лукьянов.