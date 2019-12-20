Киев, , 16:41 — REGNUM Комитет Рады по вопросам аграрной политики должен завершить рассмотрение поправок к законопроекту о продаже земли ориентировочно до 10 января, заявил сегодня, 20 декабря, спикер Рады Дмитрий Разумков.

Спикер официально оформил поручение комитету проводить дополнительные заседания — 26, 27, 28 декабря 2019 года, а также 2, 3, 6, 8, 9 и 10 января. Изначально эти дни для аграрного комитета были выходными.

Разумков добавил, что необходимость дополнительных рабочих дней связана с большим количеством предложений по законопроекту, которые должен рассмотреть комитет.

Он отметил, что эта позиция была обсуждена и согласована с представителями всех политических фракций и групп.

ИА REGNUM отмечает, что ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что аграрному комитету Верховной рады необходимо 10−12 полноценных рабочих дней для изучения более чем 4,5 тыс. правок, поданных к законопроекту о продаже земли. За первый рабочий день комитет рассмотрел чуть более 200 правок, причем рассмотрение сопровождалось скандалами и потасовками. В президентской партии полагают, что голосование по документу в сессионном зале состоится в феврале.