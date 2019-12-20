Москва, , 16:40 — REGNUM Законопроект об особенностях строительства и сокращении сроков реализации инвестиционных проектов внес в Госдуму депутат Николай Гончар («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря. Прежде всего, речь идет о развитии железнодорожного сообщения до 1 января 2025 года.

В частности, предлагается установить особенности правового регулирования отношений, возникающих при подготовке и утверждении документации по планировке территории. Закрепляется, что документация по планировке территории может быть разработана и утверждена при отсутствии приоритетного проекта в документах территориального планирования. При этом документация до ее утверждения подлежит согласованию с субъектом РФ, на территории которого осуществляется реализация приоритетного проекта.

Для сокращения сроков подготовки градостроительной документации законопроектом предлагается установить, что документация по планировке территории таких объектов инфраструктуры утверждается без проведения общественных обсуждений и публичных слушаний.

Заповедники и нацпарки

Также предусмотрена возможность корректировки границ особо охраняемых природных территорий регионального либо местного значения на основании документации по планировке территории объекта инфраструктуры.

Документация по планировке территории до ее утверждения подлежит согласованию с уполномоченным исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и органом местного самоуправления, соответственно.

Упрощение изъятия земли

Для упрощения процедуры изъятия земельных участков определено, что решение суда об изъятии земельных участков в целях строительства приоритетных объектов инфраструктуры подлежит немедленному исполнению.

Экология

Законопроектом сокращаются сроки проведения государственной экологической экспертизы до 45 дней, а также предусматривается возможность направления проектной документации на государственную экспертизу одновременно с направлением на экологическую экспертизу.

Упрощены процедуры оценки воздействия на окружающую среду. В частности, установлено, что проведение оценки воздействия на окружающую среду осуществляется по варианту размещения объекта, утвержденному заказчиком, без рассмотрения альтернативных вариантов.

Строительство до разрешения

Законопроектом предлагается установить, что размещение площадных объектов, входящих в состав линейных объектов, возможно на основании проекта планировки территории линейного объекта без получения градостроительного плана земельного участка.

Также предусмотрено право начать строительство приоритетного проекта и выполнять подготовительные работы до получения разрешения на строительство приоритетного объекта инфраструктуры с момента направления проектной документации для проведения государственной экспертизы.

Для чего

В настоящее время осуществляется строительство, реконструкция объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в рамках четырех федеральных проектов комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Первый — «Северный морской путь», второй — «Железнодорожный транспорт и транзит», третий — «Коммуникации между центрами экономического роста» (задача по поэтапному развитию транспортных коммуникаций между административными центрами субъектов РФ и другими городами — центрами экономического роста, четвертый — «Высокоскоростное железнодорожное сообщение» (задача по созданию основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами).