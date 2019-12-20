Варшава, , 16:25 — REGNUM Требуют ли слова российского президента Владимира Путина о Польше в начале Второй мировой войны дипломатического ответа, пока не ясно, сообщил 20 декабря журналистам заместитель польского министра иностранных дел Шимон Шинковский вель Сенк.

Комментируя заявление российского президента, который сказал, что Красная армия вошла в Польшу после утраты польским правительством контроля «за своими вооружёнными силами и за тем, что происходит на территории», Шинковский заявил: Варшаве нужно время для анализа этого высказывания. Нужно определиться, требует ли оно «дипломатической реакции».

Польский министр добавил, что, по его мнению, Варшава «начинает выигрывать борьбу за историческую правду».

Напомним, вышеуказанное заявление Путин сделал во время большой пресс-конференции 19 декабря. Он также сказал, что на момент, когда советские войска подошли к Польше, правительство этой страны «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы», «разговаривать на эту тему» было уже «не с кем».