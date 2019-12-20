Киев, , 16:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Верховная рада накануне провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса и заявил, что проблема будет «решена по-другому».

«Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы», — отметил украинский президент через социальные сети.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Верховная рада Украины приняла решение о направлении на доработку законопроекта о легализации игорного бизнеса. Для того, чтобы принять документ, не хватило 13 голосов (213 за при 226 необходимых).

Утром 20 декабря Кабмин Украины на экстренном заседании своим решением запретил игорный бизнес под видом лотерей.

«После шантажа владельцев нелегальных казино со стороны власти можно быть уверенным, что принятие закона о легализации добычи янтаря свидетельствует, что старатели, в отличие от игральных королей, с властью поделились. Хотя по хорошему нормальная власть должна была просто закрыть и один разрушительный для страны бизнес, и другой», — прокомментировал последние решения власти депутат Рады Олег Волошин.