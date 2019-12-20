Рига, , 16:13 — REGNUM Находящийся под санкциями США мэр Вентспилса Айвар Лемберг обратился с письмами к властям Латвии: Комиссии по рынкам финансов и капитала (ФКТК) и Генпрокурору Латвии, сообщил портал diena.lv.

В письме Айвар Лемберг просит разъяснить и проинформировать его о конкретных фактах и юридических аргументах, на основании которых он включён США в санкционный список.

В письме на имя Генерального прокурора Латвии Эрика Калнмейера Айвар Лемберг спрашивает — в каком правовом порядке в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом ЛР была установлено его вина в предъявляемых обвинениях? Начат ли Генеральной прокуратурой какой-либо новый уголовный процесс, который стал основанием для включения его в санкционный список? Если такой процесс начат, какой статус в его рамках (обвиняемый, свидетель, иной) применён к нему, Айвару Лембергу?

В письме на имя руководителя ФКТК Санты Пургайле, органа надзирающего за банковской системой Латвии, Лемберг пишет, что банки арестовали не только его счёт, но и счета его ближайших родственников — жены и детей.

При этом у него, кроме заявлений публичного характера тиражируемых СМИ, нет никакой информации — как долго в отношение его и его родственников будет действовать этот запрет. Также он не может получить от банков правового обоснования их действий.

Проанализировав действующее законодательство, в частности, закон от 1 марта 2016 года «О международных и национальных санкциях ЛР», закон, правила кабинета министров от 9 июля 2019 года о порядке исполнения международный санкций, Айвар Лемберг делает вывод, что к нему применены санкции, как к террористу и лицу финансирующему терроризм.

ФКТК согласно закону является органом определяющим действия банков в отношение Айвара Лемберга, поэтому он просит Санту Пургайле предоставить официальный документ, в котором будут объяснены причины нарушения его прав, как человека. В статье 90 Конституции ЛР сказано: » У личности есть право получить информацию о своих правах в конкретной ситуации».

Также Лемберг просит указать национальные и международные акты на основание которых к нему применены санкции, а также разъяснить в каком порядке он может их оспорить, защищая свои права человека .

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря Минфин США включил мэра Айвара Лемберга и связанные с ним предприятия в санкционный список Магницкого.

Читайте ранее в этом сюжете: Общество поддержки Украины устроило пикет у посольства России в Риге