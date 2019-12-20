Екатеринбург, , 16:13 — REGNUM В екатеринбургской думе не удалось собрать комиссию по экономическому развитию, чтобы утвердить новую схему размещения нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает «Коммерсант».

На заседание комиссии пришёл лишь её глава Григорий Вихарев. Депутат обвинил в срыве кворума чиновников.

«Если собрание инициируют представители администрации, то ответственность за кворум лежит на них», — сказал парламентарий.

Кроме того, чиновники подготовили документы менее чем за час до начала заседания, добавил Вихарев.

Как сообщало ИА REGNUM, в гордуме планировали собрать экстренное заседание для принятия новой схемы размещения киосков и ларьков. Если схему не примут до конца 2019 года, то прокуратура может обратиться в суд из-за бездействия мэрии.

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