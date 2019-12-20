20 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Прошло меньше двух недель как командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» указал на удвоение числа военных учений НАТО в арктическом регионе и спрогнозировал дальнейшее наращивание «масштабов военного присутствия объединенных вооруженных сил и, как следствие, рост конфликтного потенциала».

Валентин Юшкевич, , 16:10 — REGNUM Прошло меньше двух недель как командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» указал на удвоение числа военных учений НАТО в арктическом регионе и спрогнозировал дальнейшее наращивание «масштабов военного присутствия объединенных вооруженных сил и, как следствие, рост конфликтного потенциала».

Флаг России

И уже 18 декабря американский конфликтный потенциал (пока на словах) продемонстрировал командующий военно-морским флотом США в Евросоюзе и Африке адмирал Джеймс Фогго. На встрече с журналистами он заявил, что Северный морской путь (СМП) должен быть свободен для судоходства, поскольку, с точки зрения США, он не является акваторией России. Поэтому американцы «не склонны» следовать новым правилам прохода иностранных военных кораблей по Севморпути, которые Россия ввела в марте 2019 года (уведомлять Россию за 45 дней до предполагаемого прохода своих судов и использовать российского лоцмана).

Не преминул Фогго напомнить и о том, что Вашингтон рассматривает нынешнюю ситуацию в мире как «соперничество великих держав», подразумевая США, Россию и Китай. В связи с этим Пентагон стремится усилить американский флот, в том числе количественно. «Больший приоритет отдается Китаю, то есть деятельности в Западно-Тихоокеанском регионе. Но существует также значительная заинтересованность в Арктике, интерес в том, чтобы ситуация в Арктике оставалась спокойной», — цитирует американского военачальника ТАСС.

Как будто специально (чтобы «успокоить ситуацию») газета «Красная Звезда» 18 декабря опубликовала большой материал о встрече начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с иностранными военными атташе. «В дальнейшем в первую очередь мы планируем усовершенствовать систему противовоздушной обороны в Арктической зоне, что позволит нарастить возможности по контролю воздушного пространства над всей акваторией Северного морского пути», — отметил Герасимов, уточнив, что существующие образцы вооружения и военной техники будут заменены на перспективные (в том числе испытываемые гиперзвуковые ракеты авиационного комплекса «Кинжал»), также планируется строительство новых кораблей ледового класса. И для пущей убедительности напомнил, что СМП является «исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией», а поскольку на сегодняшний день Вооруженные силы РФ способны в полной мере обеспечить безопасность судоходства в его акватории, то необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет.

И, наконец, несколько удивительную информационную точку недели в отношениях двух стран поставил вновь назначенный на должность посла США в России, бывший замгоссекретаря Джон Салливан. Среди главных приоритетов в своей предстоящей работе он предсказуемо назвал сотрудничество двух стран в борьбе с терроризмом и контроль над вооружениями. А вот далее были названы безопасность Арктики… и права сексуальных меньшинств.

Если же говорить о внутреннем периметре, то наиболее значимым событием арктической недели для России следует признать заседание президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, которая состоялась в Мурманске. Впрочем, возможных громких заявлений вице-премьер, отвечающий за арктическое направление, Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов со своим заместителем Александром Крутиковым, не сделали. По их словам ожидаемые законопроекты, определяющие меры поддержки инвесторов в Арктической зоне РФ, будут внесены в Госдуму в феврале 2020 года и в июле они вступят в силу. Сами законопроекты по преференциям для инвесторов находятся в государственно-правовом управлении президента страны. «Ожидаем одобрения до 17 января, надеемся, что до 6 февраля этот пакет поступит в Государственную Думу», — подчеркнул Александр Крутиков. По словам Юрия Трутнева правительство ожидает отдачи от преференций через 2−3 года.

Главными выгодоприобретателями состоявшегося заседания можно считать Мурманскую область и компанию «Новатэк». По его окончании стало известно, что в 2020 году в Мурманске будет создана территория опережающего развития (ТОР). Ее цель — поддержка крупного инвестиционного проекта «Новатэка», предполагающего строительство центра крупнотоннажных морских сооружений с объемом инвестиций 120 млрд рублей. Посетив строительную площадку Юрий Трутнев высказался за поддержку этого проекта, а губернатор Мурманской области Андрей Чибис разъяснил журналистам его важность: «ТОР — это возможность инвесторам компенсировать северное удорожание при регистрации предприятий в Заполярье, а это в свою очередь больше налогов в бюджет, больше инвестпроектов и рабочих мест».

Заседание президиума госкомиссии запомнилось также соображением Юрия Трутнева о будущем месте проведения международного форума «Арктика — территория диалога» (который в этом году «переехал» из Архангельска в Санкт-Петербург).

«Можно провести и в Мурманске, и в Архангельске, и в Санкт-Петербурге. Все наши обсуждения по проектам, которые планируется развивать здесь — это не работа по подготовке к форуму, а работа по созданию нового центра развития. Если это получится, то параллельно возникнут возможности для проведения форума. Это несвязанные процессы», — прокомментировал Трутнев, а губернатор Андрей Чибис, в свою очередь, отметил, что Мурманск тоже может побороться за звание хозяина форума, но «пока об этом говорить преждевременно».

И если говорить об экономическом развитии территорий АЗРФ, то самой громкой новостью является сообщение Росатома о начале выдачи электроэнергии первой в мире плавучей АЭС в сеть Чаун-Билибинского узла в Чукотском автономном округе. Включение генераторов ПАТЭС «Академик Ломоносов» в сеть состоялось 19 декабря после синхронизации с параметрами береговой сети. Символично, что с энергетическим пуском ПАТЭС для жителей города Певек зажглась новогодняя елка. По словам гендиректора «Концерн Росэнергоатом» Андрея Петрова это важнейший шаг на пути к развитию города как ключевого звена Северного морского пути и опорного пункта освоения западной Чукотки — передает ТАСС.

Со своей стороны, о наиболее важных событиях, происходящих сейчас в Республике Саха (Якутия) можно узнать из большого интервью, данного ТАСС главой республики Айсеном Николаевым. По его словам здесьна северных территориях впервые после 30-летнего перерыва начинают строить жилье (способное выдержать пятидесятиградусные морозы), активно работают над долгожданным проектом моста через реку Лена и реновацией Жатайской судоверфи, а также вынашивают идею маркировать природные алмазы Якутии.