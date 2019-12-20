Киев, , 15:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал идею украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука максимально использовать возможность диалога между парламентариями Украины, России, Германии, Франции для достижения мира в Донбассе.

Об этом шла речь в ходе встречи сегодня, 20 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», которую возглавляет Медведчук.

Ранее сегодня 20 декабря первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр финансов РФ Антон Силуанов провел встречу с Медведчуком. К ним присоединился и президент РФ Владимир Путин.

Украинский политик рассказал российскому президенту о созданном в ноябре в Верховной Раде межфракционном депутатском объединении «Межпарламентский диалог ради мира: Украина — Россия — Германия — Франция».

»…Мы создали межфракционное депутатское объединение в парламенте. Наша партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», вы знаете, по результатам выборов стала второй и создала вторую фракцию, и мы создали такое межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог ради мира»», — рассказал Медведчук.

«Это хорошая идея. Давайте я попрошу руководство Думы… чтобы они тоже поработали вместе с вами над этой идеей», — ответил президент РФ Владимир Путин, добавив, что реакция российских парламентариев на парламентское измерение «нормандского формата» будет положительной.

Медведчук также обратил внимание на то, что реализация Минских соглашений — единственный путь к восстановлению мира в Донбассе.

«Минские соглашения, которые для нас, для нашей партии безальтернативны… Их исполнение заключается в чем? В принятии законов. Специальный закон о выборах, закон о статусе, закон об амнистии и изменениях в Конституцию… Это кто будет делать? Парламент», — сказал он, подчеркнув, что было бы неплохо, если бы депутаты Госдумы откликнулись на межпарламентский призыв в рамках «нормандского формата».

Также Медведчук рассказал, что уже есть предварительная договоренность между парламентариями «нормандской четверки» провести первую встречу в середине января — начале февраля следующего года. Он, кроме того, отметил, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» установила межпартийный контакт с «Единой Россией».

Кроме того, подчеркнули в пресс-службе, Путин и Медведчук обсудили ситуацию, связанную с газовыми переговорами между Россией и Украиной.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре в Верховной раде Украины по инициативе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» было создано межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог ради мира: Украина — Россия — Германия — Франция». Возглавил это объединение глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.