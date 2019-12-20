Киев, , 16:10 — REGNUM Моряки ВМС Украины, задержанные российскими пограничниками при попытке прорыва к Керченскому проливу, получили статус участников «боевых действий», сообщило 20 декабря информационное агентство УНИАН.

По данным журналистов, решение поддержали 317 депутатов. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что действовавший закон не учитывал реалии «российско-украинского противостояния» и не позволял интерпретировать данное событие таким образом.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды и, игнорируя предупреждения российских пограничников, направились в сторону Керченского пролива. В результате украинские корабли были взяты спецназом РФ, а моряки задержаны. Позже их вернули на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская сторона заявила, что РФ вернула ей корабли без унитазов, розеток и осветительных плафонов. При этом ФСБ выложила видео приёмки кораблей Украиной, где все предметы интерьера присутствуют.

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