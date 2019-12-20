Минск, , 16:08 — REGNUM МИД Белоруссии обратился с просьбой к Евросоюзу (ЕС) временно заморозить цены на шенгенские визы для граждан страны, так как соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии едва ли будут подписаны до начала действия нового Визового кодекса ЕС, предусматривающему повышение стоимости таких виз для белорусов с €35 до €80. Об этом 20 декабря заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, слова которого распространило внешнеполитическое ведомство страны.

«Уже сейчас очевидно, что при подписании в предложенные ЕС сроки соглашения не вступят в силу до начала действия нового Визового кодекса ЕС, который предусматривает повышение стоимости шенгенских виз до €80 (2 февраля 2020 года). То есть, как минимум несколько месяцев белорусские граждане будут вынуждены платить за шенгенскую визу не €35, а €80», — заявил Глаз.

«Мы призвали европейскую сторону изыскать возможность принятия ею политического или юридического решения для того, чтобы не повышать, «заморозить», тарифы за выдачу шенгенских виз белорусским гражданам», — также сказал пресс-секретарь белорусского МИД.

При этом он добавил, что ведомство просит ЕС заморозить цены на шенгенские визы для граждан Белоруссии с начала применения нового Визового кодекса ЕС вплоть до вступления в силу соглашения между Белоруссией и ЕС об упрощении выдачи виз.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, что в развитии России и Белоруссии достигнут «колоссальный прогресс», однако двум странам еще предстоит поработать по линии создания Союзного государства.