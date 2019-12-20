Лондон, , 16:14 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал провести голосование по Brexit до празднования Рождества. Соответствующее заявление он сделал 20 декабря во время выступления в парламенте.

После победы на парламентских выборах Консервативная партия Джонсона имеет подавляющее большинство мест в законодательном органе страны, поэтому, как отмечают журналисты агентства, у него не должно возникнуть проблем с принятием соглашения о размежевании.

Как передавало ИА REGNUM, Великобритания должна была выйти из состава Евросоюза в марте 2018 года, однако разногласия в парламенте приводили к тому, что данный процесс приходилось несколько раз откладывать.

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