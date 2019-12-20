Киев, , 16:00 — REGNUM У Украины остаются альтернативы решения конфликта в Донбассе, помимо минского формата мирного урегулирования. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 20 декабря во время часа вопросов к правительству.

По его словам, одним из таких сценариев является введение в Донбасс «миротворческих сил».

«Мы говорим о другой формулировке, не о том, что надо вести peace keeping operation (операция по поддержанию мира — ИА REGNUM), а о том, что это должна быть операция по принуждению к миру — peace enforcement operation», — заявил чиновник.

Боднар отметил, что такие «миротворческие» силы могли бы обеспечить прекращение огня и взять под контроль территорию ДНР и ЛНР в украинском понимании этого слова.

Он напомнил, что ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) при участии МИД Украины разработал пять сценариев «возвращения» Донбасса.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков отреагировал на предложение ввести в Донбасс миротворцев. Он напомнил, что для этого необходимо согласие Совета Безопасности ООН, где у России есть право вето.

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