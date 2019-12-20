Санкт-Петербург, 20 декабря 2019, 15:44 — REGNUM В Санкт-Петербурге в зале Конституции Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина началась встреча президентов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Армении, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и России.
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Планируется, что в ходе переговоров стороны рассмотрят текущие вопросы деятельности Евразийского экономического союза, а также наметят задачи по дальнейшему углублению сотрудничества, улучшению функционирования единого рынка.
Напомним, ранее в Северной столице завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Беседа лидеров 20 декабря продолжалась около полутора часов.