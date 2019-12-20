Москва, , 15:58 — REGNUM Россия и Азербайджан могли бы более тесно сотрудничать в космической отрасли. Об этом 20 декабря заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин после пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сотрудничество могло быть и более активное, если у Азербайджана появятся амбиции, близкие к Казахстану, с точки зрения кооперации в машиностроении. Есть очень талантливые ученые. Есть выходцы из Азербайджана, которые у нас являются учеными», — сказал Рогозин.

Также гендиректор Роскосмоса отметил, что планирует посетить Азербайджан и провести переговоры по этому вопросу с президентом республики Ильхамом Алиевым.

Читайте ранее в этом сюжете: Рогозин: ожидаем обнаружить в космосе галактики и чёрные дыры