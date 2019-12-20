Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM Губернатору Петербурга Александру Беглову стоит провести «инвентаризацию кадров» на районном уровне и прекратить профанацию чиновниками обратной связи. Такое мнение высказала корреспонденту ИА REGNUM председатель Центра общественного контроля Анна Филоненко.

Филоненко в качестве примера привела ситуацию вокруг транспортной реформы, которая должна упразднить маршрутки к лету 2020 года и вызывает возмущение многих горожан. Так, правительство Петербурга обещало, что в каждом районе пройдут общественные слушания о необходимых маршрутах.

«Но как они проходили? В определенных районах они носили просто декоративный характер, а в других шло реальное обсуждение. Наверное, нужно провести инвентаризацию кадров на районном уровне по принципу выполнения поручений губернатора», — считает Филоненко.

Чиновникам в принципе следует поучиться живому общению с гражданами и отказаться от формальных общественных институтов, сделав их полезными.

«Когда администрация в ответ на письмо горожанина присылает картинку, взятую из «Яндекса», о том, что мы, мол, убрали яму или мусор — это вообще никуда не годится. От этого формального, декоративного подхода надо уходить», — замечает Филоненко.

С этим согласен и политолог Александр Ершов. Он полагает, что формализм в сфере обратной связи с гражданами очень опасен.

«Важно, чтобы они не делали ничего для галочки, особенно в сфере обратной связи с населением. Надо организовать реальные, живые курсы для чиновников, чтобы обучить их искреннему, а не шаблонному общению с населением», — сказал Ершов.

Он заметил, что петербургские чиновники выполнили поручение Александра Беглова и завели себе странички «ВКонтакте», но лучше бы они этого не делали.

«Я зашел на парочку. Зайдите сами, я даже не буду комментировать. Они считают нормальным просто «обозначить» эту обратную связь», — заметил Ершов.

Он возлагает надежды на нового вице-губернатора Санкт-Петербурга Ирину Потехину, которая отвечает за эту сферу и должна будет поправить ситуацию.

Заметим, о недостатке диалога между властью и гражданами заявил и президент Владимир Путин на прошедшей 19 декабря пресс-конференции. Тогда он поднял эту тему на примере «мусорной» реформы.