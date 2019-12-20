Брюссель, , 15:52 — REGNUM Переговоры с Советом ЕС по бюджету Евросоюза на 2021−2027 годы заморожены решением лидеров партий Европарламента. Причиной стали разногласия между двумя институтами, говорится в заявлении ЕП, распространенном 20 декабря в Брюсселе.

Отмечается, что совет не смог добиться прогресса по своему предложению о многолетнем бюджетном плане. После этого лидеры политических групп в Европарламенте приостановили большую часть переговоров. Также приостановлены переговоры о временных или частичных соглашениях по принципу «пока не согласовано всё, не согласовано ничего».

Вопрос бюджета поднимался на саммите ЕС 12−13 декабря, но лидеры стран содружества не приняли каких-либо решений. В основе обсуждения лежали предложения финской стороны.

Хельсинки предложили профинасировать бюджет ЕС на ближайшие семь лет на €1,08 трлн, что составляет 1,07% суммарного ВВП стран ЕС. Германия предлагала финансирование в размере 1% ВВП.

В цикле 2014−2020 годов бюджет составил €1,087 трлн — 1,03% суммарного ВВП.

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