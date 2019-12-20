Санкт-Петербург, , 15:38 — REGNUM В развитии России и Белоруссии достигнут «колоссальный прогресс», однако двум странам еще предстоит поработать по линии создания Союзного государства. Об этом заявил 20 декабря белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Словами «колоссальный прогресс» Лукашенко охарактеризовал сотрудничество с Россией в разных областях. Он отметил, что сегодня Белоруссия закупает у РФ не только сырье, но и комплектующие. Более 10 млн жителей России трудятся на предприятиях, с которыми сотрудничают белорусские производства. Множества людей касается товарооборот и совместная производственная кооперация.

Обе стороны действительно достигли многого в экономике и социальном плане, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко назвал большим достижением договора о Союзном государстве то, что с развалом Советского Союза Россия и Белоруссия ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли.