Ереван, , 15:38 — REGNUM Стороне защиты бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, который находится под арестом и следствием по обвинению в свержении конституционного строя, не удалось обжаловать отказ суда первой инстанции освободить подзащитного под залог. Такое решение сегодня, 20 декабря, принял Апелляционный суд Армении.

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«Отклонить апелляционную жалобу защиты Кочаряна. Оставить в силе решение суда первой инстанции», — огласила решение суда судья Лусине Абгарян.

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Как сообщало ИА REGNUM, второй президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере. Выдвинутые против него обвинения он не признает. Также фигурантами по уголовному делу о разгоне демонстраций в марте 2008 года проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер страны Армен Геворкян.

Добавим, что в ноябре суд в Ереване принял решение оставить его под арестом, отклонив ходатайство защиты политика о выпуске его под залог.