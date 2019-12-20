Киев, , 15:42 — REGNUM Верховная рада Украины создала следственную комиссию, которая выяснит обстоятельства реструктуризации внешнего долга страны в 2015 году, сообщил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский 20 декабря в своём Telegram-канале.

«Парламент 291 голосом поддержал моё постановление о создание ТСК (временная следственная комиссия — ИА REGNUM) по расследованию деятельности Натальи Яресько», — рассказал он.

Бужанский отметил, что фракции «Европейская солидарность» и «Голос» не поддержали данное решение.

Напомним, министр финансов Украины американка Наталья Яресько провела реструктуризацию долга Украины таким образом, что размер суммы, которую необходимо вернуть иностранным кредиторам, зависит от процента роста ВВП Украины. Чем выше процент роста — тем больше надо отдать.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Игорь Гарбарук рассказал, что на Украине растёт финансовая пирамида, основанная на государственных облигациях.

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