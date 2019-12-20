Тбилиси, , 16:17 — REGNUM Устроить «Судный день» в отношении правящей партии «Грузинская мечта» призвал 20 декабря лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Мы должны устроить [правящей партии] «Грузинской мечте» Судный день за те неадекватные ответы, которые у власти находятся из-за жажды власти», — сказал Вашадзе.

Он подчеркнул, что основная вина лежит на лидере партии власти — бизнесмене Бидзине Иванишвили. Также лидер «Новой Грузии» рассказал, что «Судный день» начнется в январе будущего года.

Как передавало ИА REGNUM, 20 декабря в Тбилиси состоялся диалог между представителями «Грузинской мечты» и оппозиционных партий. Стороны провели четвертый раунд переговоров, но к общему соглашению так и не пришли. Из положительных итогов отмечают, что договорились о новых переговорах в январе 2020 года.