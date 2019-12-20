Вашингтон, , 15:32 — REGNUM ВВС США получили всё необходимое финансирование на 2020 финансовый год. Об этом пишет американское военное издание Breaking Defense.

На программу создания новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Rader в военном бюджете на 2020 финансовый год выделено 3 миллиарда долларов. По планам ВВС США, свой первый полёт эта боевая машина должна совершить в декабре 2021 года. Постановка на вооружение намечена во второй половине 2020-х годов.

Полное финансирование выделено и на программу ВВС США Next Generation Air Dominance (NGAD). Речь идёт о сумме в 960 миллионов долларов. Программа предусматривает создание истребителя шестого поколения.

Создание перспективной боевой машины для ВВС США идёт в рамках новой стратегии, которая носит название Digital Century Series. В соответствии с этим подходом новые варианты самолетов будут выкатываться каждые несколько лет.

Планируется использовать цифровую инженерию, архитектуру модульных систем и гибкую разработку программного обеспечения для быстрого проектирования передовых самолётов и ввода их в производство в значительно более короткие сроки.