Санкт-Петербург, , 15:29 — REGNUM Вопрос об очередной встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко оставил без ответа при общении с журналистами 20 декабря министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Он не ответил на вопрос, состоится ли третья за декабрь встреча глав РФ и Белоруссии. Говоря об итогах переговоров лидеров в Санкт-Петербурге, Орешкин отметил недосогласованность ряда вопросов: по нефти, газу и налогам.

Эти три группы вопросов блокируют финальные договоренности, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск не выполнили многое из того, что содержится в подписанном 20 лет назад Союзном договоре. Переговоры глав РФ и Белоруссии состоялись 20 декабря и продлились 1,5 часа.