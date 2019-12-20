Москва, , 15:28 — REGNUM Подготовка к встрече Нового года традиционно получается непростой. Телеграм-каналы радовали своих читателей рассказами о «пизанской» елке, о «елкопаде», о противогазной елке, а заодно рассказывали другие курьезы и анекдоты из жизни предновогодней России.

Центральный федеральный округ

Рязань выбрана «Новогодней столицей» России для встречи 2020 года. Однако подготовка к празднику, конечно, обернулась проблемами. Вначале на торжественном открытии «Новогодней столицы» елка не загорелась, потому что на нее не успели повесить гирлянду. Через неделю попробовали еще раз: елка загорелась, но со второго раза. На этом проблемы не кончились. Установленную возле одного бара оригинальную елку из противогазов через несколько часов демонтировали коммунальные службы. Наконец, упала елка возле одного торгового центра и вдобавок свалилась буква у праздничной надписи «Рязань 2020», установленной к старту проекта. Получилось: «язань 2020». День спустя упала еще одна буква, стало — «зань 2020». «Новости Новогодней столицы России поступают как сводки с фронтов… Впереди у рязанцев очень тревожная и непростая зима», — пишет «Рязанский защитник».

В Костроме тоже наблюдался «падеж елок». Главная елка области от сильного ураганного ветра изрядно накренилась, вызвав шутки среди горожан. Елку прозвали пизанской, хотя ее быстро поправили. «Новогодний символ, конечно, спасли. Ведь какое новогоднее настроение без елки?» — сообщает «Родина снегурочки».

Тем временем, пока вся страна готовится к новогодним праздникам, в городе Балабаново Калужской области один из депутатов предложил освятить здание местной администрации. «Калужский мечтатель» рассказывает, что коллеги сперва вообще не поняли инициативы и решили, что речь идет о плохом освещении. Но затем некоторые согласились с необходимостью пригласить священника, а другие предложили заодно провести в администрации обряд экзорцизма, чтобы изгнать бесов.

Северо-Западный федеральный округ

А в Вологде наблюдался настоящий «елкопад». Здесь повалились на землю уже три елки, в том числе главная, которую долго и старательно наряжали. «Это смешно, но в Вологде упала еще одна елка, установленная администрацией. Надо предупредить детей и родителей, гуляющих у остальных елок, это опасно для жизни!» — пишет «Вологодской канвой».

В Петербурге продолжают удивляться погодным аномалиям и рекордам. «За две недели до Нового года в Северной столице зацвели цветы. В парке Монрепо сегодня проросли безвременники (колхикумы). И такому петербуржцы уже не удивляются. На прошлой неделе горожане сообщали о плодоносящих яблонях», — пишут «Записки декабриста».

Тем не менее и здесь старательно готовятся к праздникам, хотя не везде получается хорошо. В центре Петербурга постамент елки огородили какими-то странными листами, на которых видны неумелые граффити — подписи и размашистое слово «Клей». «Профлисты похоже сняли с забора какой-то стройки», — предположил «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер».

Приволжский федеральный округ

В Перми главная новость — аквапарк, который решили строить в Закамске. Новости обрадовались все горожане, но, как выяснил «Пермский глобус», с проектом аквапарка не все гладко: он будет стоять рядом с новой инфекционной больницей. «Надеюсь, существуют какие-то санитарные нормы, допускающие соседство двух таких объектов, и это только с точки зрения восприятия звучит неприятно», — пишет канал.

«Итиль» между тем радуется, что в Татарстане вслед за рядом других регионов 31 декабря стало выходным днем. Такое решение принято после голосования в «Инстаграме» главы республики. «Последним рабочим днем будет понедельник 30 декабря. Но это же за день до Нового года, как-нибудь сольемся», — предполагает «Итиль».

В Самарской области, в городе Сызрань, к Новому году модернизировали старую библиотеку, и в официальном сообщении об этом сделали удивительную опечатку: вместо «маломобильные граждане» напечатали «малосольные». «Если губернатору Самарской области хочется солененького, он выписывает из Сызрани бочку малосольных граждан», — смеется канал «Самару задолбали».

Конечно, это не единственная веселая новость из Самары. Здесь же решили по случаю Нового года украсить тяжелые «пирамиды позора», которые ставят рядом с жильем должников. «Злой самаритянин» по этому поводу пишет: «К Новому году все вокруг украшается и светится. Не составили исключение и «пирамиды позора», которые тоже украсились «новогодними» огоньками. Особая пикантность в том, что улицы частного сектора если и освещены, то весьма скудно, и такая сияющая пирамида — самая яркая достопримечательность в округе».

Южный федеральный округ

В Калмыкии подвели годовые итоги работы Минсельхоза и решили наградить отарой овец борца на поясах. «Очередной театр абсурда, — удивляется «Тюльпан». — Тогда на подведении итогов в минспорте пусть дают ответку! И награждают чабана или гуртоправа велосипедом!!!»

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге решили, что парки и скверы во время реконструкции станут огораживать заборами. «Коренной екатеринбуржец» пишет, что в городе надо возобновить оригинальные экскурсии «про огораживание и заборы».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Ставрополе произошла необычная история со счастливым концом. Мальчик двух лет заперся дома, пока мать отлучилась из квартиры. Вызвали спасателей. «Спасатели действовали быстро, думали, что мальчуган, оставшийся один в квартире, очень напуган. Каково же было их удивление, когда они открыли дверь и увидели не просто ребенка без слез и страха в глазах, а радостного парня, к тому же бросившегося танцевать лезгинку. Малыша похвалили, но попросили больше изнутри не запираться», — рассказали «Новости Кавказа».

Сибирский федеральный округ

А на Алтае сотрудников правоохранительных органов удивил водитель, которого остановили в Камне-на-Оби. Гражданин выдул в алкотестер более 2000 промилле! «Он был пьян. Сам признался, что пил неделю. Алкотестер показал такой высокий результат алкоголя в выдыхаемом воздухе, что автоинспекторы даже запереживали, как бы прибор не сгорел от такого воздействия», — пишет Barnaul 22.

Дальневосточный федеральный округ

В Чите правоохранительные органы тоже ждал сюрприз, отчасти новогодний. У жителя города на днях изъяли 8,8 кг наркотиков растительного происхождения, замаскированных под видом упакованной елки. «Мужчина взят под подписку о невыезде. В том случае, если его вина будет доказана в суде, читинцу грозит до 10 лет колонии со штрафом до 500 тысяч рублей», — рассказал «Читинский комсомолец».

»Страновед» порадовал читателей рассказом об Острове Недоразумения, который лежит в Охотском море, в 20 км от Магадана. «Его так назвали из-за того, что в 1910 году участники российской гидрографической экспедиции по недоразумению отметили его на карте как часть суши».

В Якутии горячо обсуждают недавние слова главы региона, что уже скоро, при жизни нашего поколения, по якутской тундре будут ходить мамонты. «Осталось не так много — найти живую клетку мамонта», — передает его слова «Во!-канал». И не исключено, что мамонтятина скоро станет новым кулинарным брендом региона.

Наконец, канал «Право руля!» рассказал о завершении расследования громкого случая: на центральной площади Владивостока дрифтер сбил новогоднюю фигуру мыши. В администрации города решили, что украшение восстановлению не подлежит и выписали горе-водителю счет на 677 тысяч рублей. «Дрифтера никому не жалко, пусть несет наказание. Но… Мышь из металлических палок и мишуры по цене Foresterа, который в нее въехал, вызвала, мягко говоря, недоумение в соцсетях. Только ленивый не съездил на площадь, не сфотографировал игрушку со всех сторон и не написал «почему эта штука, обтянутая тряпочкой и обмотанная светодиодной гирляндой стоит больше полумиллиона?»

Такими историями развлекали телеграм-каналы своих читателей на уходящей неделе. Читайте продолжение в обзоре «Telegram-голоса страны и о стране» в следующую пятницу.