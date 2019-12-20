Екатеринбург, , 15:37 — REGNUM Новый уральский транспортный прокурор Александр Герасименко прибыл в Екатеринбург, где встретился со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Глава области поздравил прокурора с назначением на пост. Губернатор заверил Герасименко, что тот сможет рассчитывать на региональные органы власти в своей деятельности.

Также Куйвашев пригласил главу ведомства к совместной работе на площадках совета общественной безопасности региона и координационных советов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Герасименко был прокурором Ямала. Предыдущий уральский транспортный прокурор Павел Кукушкин был уволен президентом Владимиром Путиным в июне 2019 года.

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