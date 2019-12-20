Джакарта, , 15:17 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии просит китайское правительство предоставить информацию о событиях в Синьцзяне, где происходит дискриминация и преследование этнических уйгуров, сообщает Antara.

По словам официального представителя МИД Индонезии, государство будет продолжать через двусторонние отношения с правительством Китая обсуждать проблему этнических уйгуров.

Проблема Синьцзяна была также поднята главой МИД Индонезии Ретно Марсуди во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в кулуарах форума «Азия — Европа» (АСЕМ) в Мадриде (Испания).

Известно, что правительство Китая запретило этническим уйгурам и другим мусульманам в Синьцзяне совершать богослужения. Запрет особенно применим к государственным служащим, учителям и студентам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь индонезийского совета улемов высоко оценил мероприятие на высшем уровне в Куала-Лумпуре, где обсуждалась судьба этнических уйгуров.

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