Симферополь, , 15:19 — REGNUM С 2019 года в медицинских организациях Крыма началось внедрение принципов бережливого производства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«В этом году в десяти медицинских организациях началось внедрение новой модели с использованием принципов бережливого производства. В следующем году эта модель будет внедрена во всех поликлинических подразделениях, оказывающих медицинскую помощь детям. Это позволит ликвидировать очереди, оптимизировать рабочее время врачей и в конечном счёте существенно повысить качество и доступность медицинской помощи», — сообщил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов сообщил о том, что в Крыму с 2019 по 2024 годы потратят 1,35 миллиарда рублей на оборудование и медицинские изделия для республиканской детской больницы и детских поликлиник и поликлинических отделений.

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