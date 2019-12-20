Симферополь, 20 декабря 2019, 15:19 — REGNUM С 2019 года в медицинских организациях Крыма началось внедрение принципов бережливого производства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов сообщил о том, что в Крыму с 2019 по 2024 годы потратят 1,35 миллиарда рублей на оборудование и медицинские изделия для республиканской детской больницы и детских поликлиник и поликлинических отделений.
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