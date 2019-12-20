Сантьяго, , 15:22 — REGNUM В Чили пройдет всенародный референдум по вопросу замены конституции страны, которая была принята во времена чилийского диктатора Аугусто Пиночета. Об этом, как передает RT, заявили 20 декабря в Конгрессе Чили.

Также известно, что референдум по данному вопросу назначен на 26 апреля 2020 года, при этом принятый тридцатью восемью против трёх голосами текст в январе следующего года рассмотрит чилийский Сенат.

Кроме этого, на референдуме граждане страны должны будут решить, нужна ли новая конституция стране, и какой государственный орган её будет принимать в случае положительного ответа на первый вопрос.

Отметим, замена конституции времен Пиночета была одним из требований недавних протестов в Чили, связанных с повышением цен на проезд в метро Сантьяго. В результате этого власти Чили приняли решения внести изменения в конституцию.