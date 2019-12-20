Сеул, , 15:17 — REGNUM Швеция продолжит принимать участие в процессе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра Швеции.

Известно, что данное заявление Стефан Лёвен сделал во время выступления в Национальном собрании Южной Кореи 19 декабря.

Он отметил, что правительство Швеции продолжит укреплять сотрудничество с Южной Кореей для развития двусторонних отношений, а также подчеркнул необходимость обеспечения безопасности и сокращения ядерных вооружений.

«По мере обострения международной обстановки угроза применения ядерного оружия возрастает. Особенно чётко эту тенденцию можно проследить на Корейском полуострове», — отметил премьер-министр Швеции.

Левён акцентировал внимание на том, что по этой же причине правительство Швеции определило одной из главных задач внешней политики сокращение ядерных вооружений в мире.