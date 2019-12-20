Москва, , 15:12 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на следующей неделе обсудят вопросы реализации минских договоренностей. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь председателя Госдумы Анастасия Кашеварова.

«На следующей неделе запланирована встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина с депутатом Верховной рады Украины, лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Они обсудят вопросы реализации минских договоренностей в рамках парламентского измерения с участием парламентариев России, Украины, Германии и Франции», — сообщила Кашеварова.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею межпарламентского диалога в нормандском формате.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) отметил наличие «конструктивных контактов и в парламентах Франции, и Германии, и даже в Верховной раде».

«Конкретную механику взаимодействия, уверен, будет определять руководство палат Федерального собрания», — указал Слуцкий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме рассказали о механике парламентского «нормандского формата»