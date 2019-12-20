Вашингтон, 20 декабря 2019, 15:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский приедет в США с официальным визитом, уверена советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй, сообщает 19 декабря «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
Она также добавила, что Трамп поддерживает Украину сильнее своих предшественников — Барака Обамы и Джорджа Буша.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Украина ждёт от США корабли, радары, ракетные системы, а также системы связи и информацию со спутников.
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