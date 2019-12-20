Вашингтон, , 15:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский приедет в США с официальным визитом, уверена советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй, сообщает 19 декабря «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).

«Я уверена, что он (Зеленский — ИА REGNUM) посетит Белый дом. У нас очень много запросов от иностранных лидеров относительно визита в Белый дом, многие из них это сделали», — рассказала Конуэй.

Она также добавила, что Трамп поддерживает Украину сильнее своих предшественников — Барака Обамы и Джорджа Буша.

«Президент Трамп, а не президенты Обама или Буш, конечно, по одобрению Конгресса, дал Украине $400 млн для закупки Javelin и винтовок, которые они используют против агрессора, в том числе, если не главным образом, против России», — подчеркнула советник президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Украина ждёт от США корабли, радары, ракетные системы, а также системы связи и информацию со спутников.

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