Москва, , 15:04 — REGNUM В России, несмотря на проводимую борьбу с рынком «серых» сим-карт, их распространение на территории страны вызывает серьёзные опасения. Поэтому следует провести инвентаризацию всех действующих сим-карт. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Борис Чернышов (ЛДПР).

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«Любое законопослушное лицо сегодня может стать фигурантом серьезного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде», — подчеркивает депутат.

В письме, направленном парламентарием главе Роскомнадзора Александру Жарову, на которое ссылается РБК, кроме предложения провести всероссийскую инвентаризацию выданных и действующих карт, чтобы выявить недействительные номера, Чернышов предлагает запустить федеральную платформу-агрегатор для физических лиц и компаний. Это, по словам народного избранника, позволит верифицировать сведения о количестве зарегистрированных сим-карт.

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Чернышов уверен, что в обсуждении и реализации инициативы должны принять участие операторы связи. При этом, по его словам, создание платформы и проведение инвентаризации должно быть реализовано в форме государственно-частного партнёрства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2018 года в России вступили в силу поправки в закон «О связи», ужесточающие контроль за продажей сим-карт. Теперь при покупке сим-карты пользователь должен предоставить данные о себе, а оператор обязан убедиться в их достоверности. Для этого, как и раньше, достаточно предоставить паспортные данные. Если человек купил «серую» SIM-карту, оператор должен её заблокировать, если при проверке не удастся подтвердить личность абонента.

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