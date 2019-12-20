Анкара, , 15:07 — REGNUM Министерство внутренних дел Турции депортировало двух боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 20 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, террористы являлись гражданами иностранных государств, куда их и выслали. Один боевик отправился в Германию, второй — в Марокко.

В соответствии с заявлением министерства внутренних дел Турции, Анкара продолжит высылать террористов.

Напомним, в настоящее время Турция депортировала из страны 7 тыс. 500 боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Около 1 тыс. 150 террористов, имеющих иностранное гражданство, ожидают аналогичной участи.

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